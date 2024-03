Corumbaense vira sobre o Coxim e leva vantagem para jogo de volta

Carijó da Avenida venceu por 4 a 2 em casa, gol direito a golaço de bicicleta marcado por Pedrinho no primeiro tempo

O Corumbaense abriu vantagem na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Neste sábado (16), abrindo a rodada de ida das quartas de final, o Carijó da Avenida recebeu o Coxim e, de virada, venceu por 4 a 2. O destaque foi Pedrinho que, de bicicleta, marcou um golaço para o time da casa no primeiro tempo.

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), no Estádio André Borges. Com a vitória em casa, o Corumbaense pode até sofrer uma derrota simples que se classifica.

O Coxim precisa vencer por três gols de diferença ou, pelo menos, por dois de vantagem, qualquer placar, para levar a disputa para os pênaltis. Quem avançar joga na semifinal contra o classificado entre Costa Rica e DAC, que abrem a disputa neste domingo (17), no Estádio Laertão.

Com informações FFMS