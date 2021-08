Corpo de mulher é encontrado enterrado em quintal

O corpo de uma mulher identificada como Filipa Moreno Ojeda, que não teve idade revelada e estava desaparecido há meses foi encontrado nesta quinta-feira (19), depois de uma denúncia anônima. Após o registro, Policiais e agentes da Guarda foram até o local e encontraram a cova no terreno de uma casa. O fato aconteceu em Ponta Porã.

Segundo primeiras informações, a residência era do ex-marido da vítima, que está foragido e é o principal suspeito do desaparecimento da mulher. Na época do sumiço de Filipa, o suspeito foi ouvido pela Polícia, prestou depoimento sobre o desaparecimento e logo depois foi liberado pela equipe. As autoridades locais investigam o caso.

Com informações de Itamar Buzzatta

Veja também: Vídeo: família que estuprou crianças por 20 anos é presa em operação

Cinco pessoas de uma mesma família foram presas pela Polícia Civil, em uma operação realizada pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), de Três Lagoas nesta quinta-feira (19). A ação faz parte do processo “Sodoma e Gomorra”, que investiga o estupro de crianças pelos próprios parentes.

Pelo menos 24 investigadores e 5 delegados participaram da autuação. Ao todo, os policiais prenderam cinco presos, sendo quatro homens e uma mulher. Dois dos presos são irmãos, o terceiro é filho de um deles e o quarto é sobrinho. A mulher é uma senhora de 77 anos, que tinha conhecimento de tudo que acontecia e se omitiu.

Já foram identificadas mais de 10 vítimas, dentre primas, irmãs e sobrinhas dos autores. Com a prisão ocorrida hoje, acredita-se que mais vítimas serão identificadas, pois terão coragem de denunciar. A primeira vítima sofreu o abuso inicial há mais de 17 anos, quando ela tinha 8 anos de idade.

