Corinthians perde Fagner e Willian é potencial desfalque no clássico contra o São Paulo

Além dos lesionados Roni e Ruan Oliveira, o técnico Sylvinho não poderá contar com o lateral Fagner para o clássico com o São Paulo, na próxima segunda (18), no Morumbi. O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Quem também pode ser baixa no time comandado por Sylvinho é o meia Willian, que deixou o campo chorando por conta de dores na coxa esquerda.

Peça-chave no esquema defensivo do técnico Sylvinho, Fagner recebeu o cartão amarelo ainda no primeiro tempo por reclamação com o árbitro baiano Marielson Alves da Silva. Como já tinha duas advertências na conta, recebidas nos jogos contra Juventude e Palmeiras, o defensor está impossibilitado de entrar em campo no clássico Majestoso da próxima semana.

O camisa 10 Willian ainda não foi diagnosticado pelo Corinthians, mas corre o risco de não poder atuar contra o São Paulo. Após a partida contra o Fluminense, a assessoria de imprensa do Alvinegro informou que o atleta deixou o campo com dores no músculo adutor da coxa esquerda e fará tratamento diário a partir de amanhã (14), e que será avaliado diariamente pelo corpo médico do clube.

O meia foi substituído aos dez minutos do primeiro tempo e deixou o campo chorando por conta das dores na perna esquerda. O jogador não precisou de maca para sair e, ao lado dos médicos do clube, se dirigiu ao banco de reservas do Corinthians mancando.

O clássico com o São Paulo acontece na segunda (18), às 20h (de Brasília), no estádio do Morumbi. O confronto é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode recolocar o Alvinegro no grupo dos quatro primeiros colocados caso conquiste uma vitória diante da equipe agora treinada por Rogério Ceni.

(Com informações Uol Esportes)