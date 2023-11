Contratos estaduais na saúde e educação são alvos de operação da Gaeco

Foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (29), operação conjunta entre GECOC (Grupo Especial de Combate à Corrupção) e Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) visando a possível fraude em licitações da Secretaria Estadual de Educação e de Saúde de Mato Grosso do Sul.

A operação cumpre mandados de busca e apreensão em locais ligados ao esquema de contratos irregulares. Informações preliminares indicam que as fraudes foram encontradas em licitações para compra de medicamentos e ar-condicionado. O Governo do Estado nega que houve busca e apreensão em alguma secretaria.

Ministério Público e Secretarias ainda não se manifestaram. Também não há, até o momento, o número de mandados cumpridos, mas as equipes da Gaeco investigaram locais na Avenida Afonso Pena e Jardim Paulista, onde uma empresa possuía mais de 40 contratos com o Governo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.