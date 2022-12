Confira o que abre e fecha no comércio de Campo Grande no final de semana de Réveillon

Com o fim das compras de natal, neste fim de semana, o comércio de Campo Grande, funcionará no próximo sábado (31), até às 16 h e não terá atendimento no domingo (1º). Já os locais de lazer e alimentação estão liberados para funcionar em horário normal.

No sábado (31), os Shoppings da Capital, terão alteração em seu horário de funcionamento, abrindo às 9 h e encerrando o expediente às 18 h. No domingo (1º), funcionam apenas os espaços de lazer e alimentação. No Pátio Central Shopping, localizado na Rua Marechal Rondon, as atividades se encerram às 16 h no sábado e não abrem no domingo.

Conforme a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias, o expediente nesse final de ano, se encerrou ontem (29). Os atendimentos serão retomados na próxima segunda-feira (2). O Mercadão Municipal no sábado (31) ficará aberto até 15 h, no domingo não abre.

Para o Jornal O Estado, a Solurb informou que a coleta de lixo, ocorrerá normalmente neste fim de ano, apenas nas vésperas que o expediente terá uma hora a menos e não haverá coleta no dia 1º. O Hemosul Coordenador não terá expediente nos dias 31 e 1º, retomando com as atividades na segunda-feira (2).

A AMAS (Associação Sul- -Mato-Grossense de Supermercados) informou que para Campo Grande a jornada de trabalho no período das festas de final de ano segue a CCT (Convenção Coletiva de Trabalho), que estabelece que as empresas do setor funcionem até às 20 h, no dia 31 de dezembro.

Além disso, de acordo com a Convenção Coletiva, os estabelecimentos não podem abrir no dia 1º de janeiro. A entidade reforça que às 20 h considerado o horário máximo de funcionamento do estabelecimento na véspera de Ano Novo. Além disso, A Abrasel MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), o Shrbs (Sindicatos de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares de Mato Grosso do Sul) e o SINTHOREMS (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Restaurantes, Bares, Lanchonetes e Similares de Mato Grosso do Sul) esclarecem que os estabelecimentos representados por estas entidades poderão abrir suas portas normalmente do dia 1º (Ano Novo).

Outro serviço que também terá alteração nos horários de funcionamento é o dos Correios. No dia 31, véspera do feriado do Dia da Confraternização Universal, não haverá expediente nas agências. O atendimento será retomado na segunda-feira (2/1/2023). A CAC (Central de Atendimento dos Correios) não funcionará no dia 31, em função do recesso de final de ano. Os serviços serão retomados no próximo dia útil.

Por Camila Farias – Jornal O Estado do MS.

