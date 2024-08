Confira as interdições neste final de semana em Campo Grande

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão neste final de semana na Capital.. A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Confira as interdições:

Dia 03 de Agosto – (Sábado)

Evento: Recapeamento (Sisep)

Local: Av. Ernesto Geisel com a Rua Antônio Maria Coelho sentido Av. Afonso Pena

Horário: Das 08h às 17h

Evento: Evento Político

Local: Rua Temistocles entre a Av. Calógeras e a Rua 14 de Julho

Horário: Das 13h às 18h

Evento: Festa Agostina

Local: Rua Herbert Moses entre a Rua Planalto e a Rua Flávio de Matos

Horário: Das 18h às 23h59

Evento: Ação Social

Local: Rua Tabajara entre a Rua Ivaiporã e a Rua Rachel de Queiroz

Horário: Das 08h às 17h

Evento: Feira do Ziriguidum

Local: Praça do Preto Velho – Av. Fábio Zahran

Horário: Das 12h às 23h

Evento: 2º Arraiá Role de Dança

Local: Rua Camapuã entre Av. Afonso Pena e a Rua Armando de Oliveira

Horário: Das 14h às 23h59

Evento: Festa Agostina

Local: Rua Amin Lescani entre a Rua Potiguaras e a Rua Clineu da Costa Moraes

Horário: Das 16h às 23h59

Dia 04 de Agosto – (Domingo)

Evento: 3ª Edição do Evento Cultural da Comunidade Boliviana

Local: Rua Barão do Rio Branco entre a Rua Padre João Crippa e a Rua Pedro Celestino

Horário: Das 06h às 19h

Evento: Feira do Borogodó

Local: Rua das Garças entre a Rua Stênio e a Rua Cadênio (Faixa de estacionamento)

Horário: Das 09h às 15h

Evento: Limpeza de Fachada

Local: 1º Rua Lírio do Campo entre a Av. Graça Aranha e Travessa Del Rey

2º Rua da Divisão entre a Av. Graça Aranha e Travessa Del Rey

Horário: 1º 18h às 23h

2º 23h às 02h

Evento: Paquera na Avenida

Local: Av. Marinha entre a Rua Da Península e a Rua do Porto

Horário: Das 15h às 23h

