Confira a programação de Semana Santa, nas igrejas

A Páscoa cristã é uma das festividades mais aguardadas. Conheça a programação das igrejas, para a data. No sábado (8), no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, acontecerá, às 19 horas, a santa missa da vigília da Páscoa da ressurreição do Senhor. No domingo (9), a santa missa ocorre em cinco horários diferentes: às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h. Para finalizar, às 17 horas, acontecerá a cantata de Páscoa.

A paróquia Sagrado Coração de Jesus também realizará a vigília pascal no sábado (8), às 19 horas, e no domingo (9), haverão missas às 6:15, 7:30, 9h, 17h e 19h.

A programação é parecida na paróquia São José. Haverá vigília pascal, às 19 horas, e, nessa igreja, é recomendável que os fiéis levem velas para participar da celebração. No domingo, as missas acontecem nos horários tradicionais, às 6:15, 7:30, 9h, 16:30, 18h 4 19:30.

Também no domingo, às 10h30, o arcebispo de Campo Grande, Dom Dimas Barbosa, realizará, no shopping Bosque dos Ipês, uma missa especial de celebração da Páscoa. O empreendimento está localizado na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.