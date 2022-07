Confira a lista dos principais arraiás do mês de julho em Campo Grande

Para quem pensou que a temporada de “arraiás” tinha terminado, o mês de julho chega recheado de atrações. As tradicionais festas juninas e julinas são comemoradas no estilo de quermesse, com festas beneficentes, prendas e barracas de comidas típicas do festejo.

Veja onde comemorar em Campo Grande e garantir presença nas “barraquinhas” da Capital:

Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

A lista começa com uma das festas mais tradicionais do Estado, a Festa da Padroeira. Realizada pelo Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, a celebração começou no dia 24 de junho e segue até amanhã 3 de julho.

Haverá shows musicais e venda de comidas típicas de festa junina. A igreja está localizada na avenida Afonso Pena, 488, bairro Amambaí.

OABMS

A OAB/MS se une ao projeto social “Adoce a Vida de Um Pet” para realizar uma festa julina. A renda do evento será revertida para cuidar de animais abandonados e vítimas de maus-tratos. A festa começa às 17h e vai até as 22h, na sede da OAB/MS, entrada pela Antônio Maria Coelho em frente do Parque das Nações Indígenas.

Arraiá Carandá

A Associação de Moradores do Carandá Bosque fará hoje (2) a festa do bairro. Cada morador precisa levar um prato típico para a mesa compartilhada. Entrada gratuita. Início às 18h, na Praça da Árvore, que fica na Rua Delegado Aloysio Franco de Oliveira, bairro Carandá Bosque.

Pestalozzi

A Associação Pestalozzi promove no dia 8 de julho o Arraiá do Reencontro, uma festa julina recheada de atrações com barracas, quadrilha e show de prêmios.

A festa será realizada das 17h às 22h, na sede da Pestalozzi – Rua Pernambuco, 1.253 – Cruzeiro. A entrada é gratuita

Arraiá Julino da CAAM

A CAAM (Confraria da Arte e do Artesanato das Moreninhas) estreia sua primeira festa julina com dois dias de festa, no próximo sábado (9) e domingo (10), das 15h às 21h

O evento é gratuito e será realizado no Terminal das Moreninhas, na Rua Barreiras.

Arraiá da Maria Fumaça

No dia 9 de julho (sábado), às 17h ocorre o Arraiá da Maria Fumaça na Plataforma Cultural, localizada na Avenida Calógeras, 3.015 – Centro de Campo Grande. A entrada é gratuita.

Comunidade Maria Mãe do Redentor

Também no dia 9 de julho, a Comunidade Maria Mãe do Redentor realiza seu arraial com diversas barraquinhas típicas no bairro São Conrado. A festa começa às 18h no campo de futebol localizado na Rua Internacional, 606, Jardim São Conrado. A entrada é gratuita

Festa Julina do Asilo São João Bosco

Com várias barraquinhas de comidas típicas, música e festival de prêmios, o Asilo São João Bosco promove sua festa julina no dia 9 de julho. A festa será realizada na Rua Oceânia, 66, bairro Tiradentes (lateral do asilo), com entrada gratuita.

2º Arraiá Aspra-MS

Aspra-MS (Associação de Praças da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Mato Grosso do Sul) não ficou de fora e já marcou sua festa para o próximo sábado (9). O arraial terá comidas típicas, danças, brincadeiras e shows musicais.

A entrada é gratuita e Aspra-MS está localizada na Rua Bilac Pinto, Jardim Parati.

1º Arraiá do Sinhô Zé Antônio Pereira

Neste ano, o Museu José Antônio Pereira promove sua primeira festa junina, o evento será realizado no dia 16 de julho (sábado) ás 15h.

O Museu está localizado na Avenida Guaicurus, bairro Jardim Monte Alegre, a entreda será gratuita.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

