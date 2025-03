A Prefeitura de Campo Grande divulgou a escala de Urgência e Emergência para este domingo, 16 de março. Ao todo, as unidades contam com 62 clínicos gerais (adulto) e 36 pediatras (infantil) distribuídos nos plantões matutino, vespertino e noturno.

Consulte na tabela completa a quantidade de médicos disponíveis em cada UPA e CRS durante todo o dia:

