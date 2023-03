Confira a coluna Conectado de Bosco Martins

Merenda

O governo federal anunciou reajuste entre 28% e 39% no valor de repasses para merenda escolar a Estados e municípios – o valor é o mesmo há seis anos. Quarenta milhões de alunos da educação básica serão beneficiados com a medida. De acordo com o FNDE, órgão do MEC responsável pelos repasses, o investimento do governo em merenda chegará a R$ 5,5 bilhões, neste ano. No ano passado, o veto ao reajuste pelo então presidente Jair Bolsonaro provocou escassez de alimentos em escolas das cidades mais pobres. Houve casos, por exemplo, em que crianças tiveram de dividir um ovo cozido.

Tudo joia?

Tudo, menos para “The Bolsonaros”, essa família “muito louca” que não sai do noticiário, mesmo depois de dois meses de saírem do poder. O último escândalo da “familícia” envolvendo muambas sauditas, refinarias em promoção e mulas militares rendeu até campanha. Nas redes… A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República lançou campanha publicitária sobre a declaração do Imposto de Renda. A peça postada ironiza o caso dos diamantes: “E aí, tudo joia?”, indaga o conteúdo que divulga a disponibilização do programa deste ano.

Investigação

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da Comissão de Transparência e Fiscalização, disse que vai investigar a possível relação entre a venda de uma refinaria e as jóias recebidas como presente do governo da Arábia Saudita pelo governo Bolsonaro.

Americanas

André Fufuca (MA), líder do PP na Câmara, protocolou requerimento para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, para investigar suposta fraude contábil de R$ 20 bilhões nas Lojas Americanas. A decisão cabe agora ao presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Para o pedido de CPI foram reunidas 216 assinaturas de parlamentares. Para Fufuca, quando os balanços das empresas não refletem a realidade, há uma perda de confiança por parte do mercado, o que gera desinvestimento e queda nos preços das ações, com prejuízo para milhares de acionistas. Segundo ele, a CPI servirá também para propor medidas que garantam mais segurança ao mercado de capitais.

Americanas I

Então… A quebra da Americanas pode afetar o mercado brasileiro mais do que o projetado inicialmente e encaminhar o país para uma recessão. A avaliação é do economista e exdiretor do Banco Central, Tony Volpon. O economista sugere que a crise pode engatilhar uma recessão similar ao que aconteceu em 2008. Isso estaria começando a acontecer por meio de uma paralisia no mercado de crédito, com os bancos mais receosos em fazer empréstimos depois do calote bilionário da varejista. Essa restrição seria um dos motivos, segundo Volpon, para que o BC comece a reduzir a Selic, taxa básica de juros.

BC

Já o Banco Central avalia que, mesmo em um cenário extremo, o impacto futuro do caso Americanas sobre o sistema financeiro nacional é insignificante. Na ata do Comitê de Estabilidade Financeira (Comef), o regulador não cita o nome da varejista, mas cita um “evento específico relacionado à empresa de grande porte”.

Desenrola

O Brasil gerou 83,3 mil empregos com carteira assinada em janeiro, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo foi resultado de 1.874.226 admissões e 1.790.929 demissões. O resultado representa piora em relação a janeiro do ano passado, quando foram criados 167,3 mil empregos formais. A queda é de 50,2%. A geração de empregos em janeiro foi puxada, principalmente, pelo desempenho do setor de serviços, seguido pela construção. Para o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, os juros elevados, determinados pelo Banco Central para controlar a inflação, além da alta no endividamento da população e do custo da cesta básica, dificultaram a geração de empregos formais em janeiro deste ano. Marinho lembrou que o governo trabalha em um novo plano para reduzir o endividamento, chamado “Desenrola”, cujo anúncio é aguardado para as próximas semanas.

Data

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, após reunião no Palácio do Planalto com Lula e vários ministros, entre eles Fernando Haddad, que a proposta do novo arcabouço fiscal será apresentada ao presidente, no dia 15. Haddad já havia indicado a intenção de tornar público o novo modelo antes da próxima reunião do Copom, nos dias 21 e 22. A expectativa é de que o comitê veja o novo arcabouço como segurança para começar o processo de redução da taxa básica de juros.

Sobras

A sobra de R$ 8,6 bilhões, indicada por congressistas nas emendas de relator nos orçamentos de 2020 a 2022 pode ajudar o governo a ter mais apoio no Congresso. O desembolso desses “restos a pagar” não é obrigatório mas dá ao Planalto a chance de condicionar a liberação a apoio nas votações. Em dezembro, o STF decidiu que esse tipo de emenda é inconstitucional e mandou eliminá-las do Orçamento de 2023, mas o que já está contratado foi mantido.

Insubstituível

Paulo Caruso, cartunista no Roda Viva, da TV Cultura, desde 1986, é evidentemente insubstituível. Para sua cadeira serão convidados, a partir desta segunda-feira (13), cartunistas, muralistas e quadrinistas em esquema de rodízio. Chico Caruso, irmão gêmeo de Paulo, foi convidado para a estreia do formato, mas recusou por considerar que não tem agilidade para desenhar contra o relógio. Assim, o primeiro a ocupar a função será Jean Galvão, que desenhará a entrevista da cartunista Laerte.

