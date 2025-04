Conclave para eleger novo papa começa em 7 de Maio

Após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos, na semana passada, o Vaticano anunciou que o conclave para eleger o novo líder da Igreja Católica será realizado a partir de 7 de maio, 16 dias após o falecimento do pontífice. A decisão foi tomada pelos cardeais presentes em Roma durante a 5ª Congregação Geral, nesta segunda-feira (28). O evento, que é tradicionalmente realizado após a morte ou renúncia de um Papa, segue regras estabelecidas pela Igreja Católica desde o século XI.

Como funciona o Conclave?

O conclave tem como objetivo escolher o sucessor do Papa, e é composto por cardeais com menos de 80 anos, sendo limitados a 135 participantes. As votações ocorrem na Capela Sistina, onde os cardeais são resguardados do mundo exterior durante todo o processo de escolha. Para que um cardeal seja eleito Papa, ele precisa alcançar dois terços dos votos (no mínimo 80 votos). As votações ocorrem de duas vezes por dia, durante três dias consecutivos, com o quarto dia reservado para oração e meditação. Caso nenhum dos candidatos obtenha a maioria necessária, os dois mais votados disputam uma eleição final.

O processo de eleição segue um protocolo que é anunciado ao público com o sinal de fumaça. Se a eleição não for confirmada, a fumaça será preta, e, caso o novo Papa seja escolhido, a fumaça será branca, anunciando a decisão ao mundo. Após a eleição, o cardeal diácono informa o nome do novo Papa, e ele se apresenta aos fiéis na varanda da Capela Sistina.

Cardeais brasileiros se preparam para o Conclave

A Arquidiocese de Brasília publicou, no sábado (26), uma foto dos cardeais brasileiros que estão em Roma para participar do conclave. Sete cardeais brasileiros, entre eles o arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, estão aptos a votar na escolha do próximo Papa, enquanto o cardeal Dom Raymundo Damasceno, devido à sua idade de 88 anos, pode acompanhar as discussões, mas não tem direito ao voto.

Além de Dom Paulo Cezar Costa, outros cardeais brasileiros aptos a votar incluem Dom Leonardo Ulrich Steiner, arcebispo de Manaus; Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo; Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB e arcebispo de Porto Alegre; Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador; e Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. A Igreja Católica vive um período de luto, que durará até a eleição do novo pontífice, com nove dias de luto estabelecidos após o sepultamento de Papa Francisco, ocorrido no sábado (26).

O conclave será um momento de grande expectativa, não apenas para a Igreja Católica, mas também para o mundo, devido a importância do papel do Papa na condução da Igreja e na interação com os fiéis ao redor do mundo. O Colégio dos Cardeais, atualmente composto por 252 religiosos, contará com 135 cardeais aptos a participar da escolha do novo pontífice. O início do conclave está marcado para 7 de maio, e a decisão de quem será o sucessor de Papa Francisco pode mudar o rumo da Igreja Católica para os próximos anos.

