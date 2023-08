Competições no Centro e nas Moreninha marcam aniversário

No dia em que se comemora o aniversário da cidade, Campo Grande tem pelo menos dois eventos esportivos de destaque. Hoje (26), logo no começo da manhã, a partir das 6h, acontece a tradicional Corrida do Facho. No fim da tarde, estão programadas as baterias da etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross.

A tradicional prova pedestre, que antecede o desfile de comemoração aos 124 anos da capital, tem início e chegada na rua 13 de Maio, esquina com a Afonso Pena.

A disputa feminina abre a corrida de revezamento. Entre as mulheres, a corrida de revezamento compreende cinco voltas, em quadrilátero que engloba também a rua 14 de Julho, onde cada atleta por equipe percorrerá a distância aproximada de mil metros, perfazendo um total aproximado de 5 mil metros. O controle do percurso da prova será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista. Serão premiadas as equipes femininas que se classificarem em 1°, 2° e 3° lugar, com troféus e medalhas.

De acordo com a Funesp (Fundação Municipal de Esportes), as primeiras posições no feminino serão perseguidas por dez quartetos: Boinas Pretas A, Boinas Pretas B, Boinas Pretas C, Adac/A, Adac/B, Sidi Ajala, Turma do Longo B, Turma do Longo C, 10-Comando Geral do Corpo de Bombeiros.

Masculino

No caso dos homens, a largada está programada para as 7h. A prova compreenderá dez voltas, e cada atleta por equipe percorrerá a distância aproximada de mil metros, perfazendo um total aproximado de 10 mil metros.

Os dez times na competição masculina contam com: Percurso Livre, Boinas Pretas, Adac/A, Adac/B, Turma do Longo, Studio Movimento Campo Grande, Comando Geral do Corpo de Bombeiros CG/MS, NG Training, Comando Militar do Oeste, Adac/C, e 9º Batalhão de Comunicação e Guerra Eletrônica.

Motocross nas Moreninhas

No período da tarde, no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas, começa a quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross. Segundo os organizadores, são esperados, ao menos, 600 pilotos espalhados em várias categorias. A entrada é franca.

O terreno e a montagem da pista foi de responsabilidade da prefeitura. Com 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, segundo os organizadores, é o único circuito da América Latina a ter, em toda a sua extensão, iluminação em LED.

Estão previstas baterias nas categorias MX1, MX2, MX3, MXJR e MXF. Como forma de atrair o público, o local vai contar com praça de alimentação, estandes de produtos relacionados ao motocross, área de exposição de motos e equipamentos. (Com assessoria)

Programação

Sábado (26)

– Das 8h às 9h55 – Treinos livres

– Das 10h15 às 11:35 – Treinos livres

– Das 12h25 às 14:10 – Treinos cronometrados

– Das 14h15 às 16h – Prova classificatória

– Das 16h40 às 19h04 – Provas oficiais

– 19h30 – Premiação

Domingo (27)

– Das 10h às 15:20 – Provas oficiais

– 16h – Premiação

