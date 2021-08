Com vacinação, setor do turismo sente aumento na procura por pacotes de viagem

O setor do turismo foi um dos mais prejudicados pela pandemia da COVID-19. A proliferação descontrolada do vírus no Brasil e o alto número de mortes causado pela doença obrigaram muitos viajantes a cancelar ou remarcar a programação de férias e lazer.

Reflexo das restrições impostas pela doença, as agências de viagens sofreram grande queda na procura por pacotes e passagens. No entanto, esse cenário tem mudado em razão da vacinação contra a doença.

Agente de viagens em uma franquia especializada em vendas de pacotes nacionais e internacionais, Julia Ciccarini, que atua com vendas há mais de seis anos, conta que, apesar de tímida, a procura por pacotes tem aumentado gradualmente.

“A vacinação devolveu a esperança tanto para quem vive do turismo quanto para as pessoas que querem voltar com as rotinas de viagens. Contudo, na hora de fechar negócio os clientes ainda ficam meio receosos quando pensam no futuro, onde ainda há incerteza de que pode aumentar os casos”, avalia a vendedora.

Segundo a agente de viagens, os destinos mais procurados são para o litoral do Nordeste brasileiro, principalmente Maceió, Natal, João Pessoa, Fortaleza e Salvador, além de Porto Seguro e Porto de Galinhas. “O campo-grandense gosta bastante desses locais por conta das praias e calor, sempre são as mais lembradas”, comenta.

Para destinos internacionais se destacam: Cancún, no México, e Punta Cana, na República Dominicana. “Algumas vezes, dependendo da época, pacotes para fora do país acaba saindo pelo mesmo valor ou até mais baratos do que viajar dentro do Brasil”, diz Julia.

Entre as datas mais procuradas, a agente de viagens conta que épocas de muito calor, no início ou fim de ano, são as preferidas. “Antes da pandemia era certeza de boas vendas de pacotes no começo e fim do ano. Mas isso mudou muito, está tendo uma boa procura já para a ‘semana do saco cheio’ em outubro”, comemora Julia.

(Jhefferson Gamarra)