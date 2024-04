Com três pré-candidatos em igualdade, eleição em Rochedo fica indefinida

PP, Republicanos e PSDB se enfrentam para fazer a sucessão do prefeito

O cenário político em Rochedo, município distante cerca de 81 km de Campo Grande, para as eleições municipais em 2024, ainda está indefinido. Dos nomes apontados como pré-candidatos, a reportagem conseguiu confirmar três, que são: o vereador Peninha (PP), o vice-prefeito Arino Jorge Fernandes de Almeida (PSDB) e o vereador Pedrinho da Isca (Republicanos).

O prefeito atual, Francisco de Paula Junior (PSDB), está no seu segundo mandato e deve apoiar a pré-candidatura do seu vice, Arino Jorge (PSDB). Ambos, irão defender a continuidade da gestão num próximo mandato. Os outros dois, apostam numa nova proposta de gestão, defendendo a alternância de poder no cargo do Executivo.

O pré-candidato a vereador Valdenir Rômulo, conhecido como Peninha, filiou-se recentemente ao PP (Partido Progressistas) onde confirmou sua pré-candidatura. Segundo ele, as pesquisas apontam que todos os pré-candidatos têm condições de ganhar o pleito, por isso, espera uma disputa acirrada no município. “Hoje nós temos três pré-candidatos que têm as mesmas condições de ser prefeito, as pesquisas hoje apontam esse cenário”, diz.

Peninha acredita que a população de Rochedo anseia por uma renovação no comando do município, que nos últimos anos tem sido conduzido pelas mesmas famílias. Segundo ele, a cidade tem problemas crônicos na saúde e na educação, aos quais ele pretende enfrentar, caso seja eleito.

“Rochedo hoje, quer uma mudança. A administração pública vem de 30 anos, sempre com as mesmas famílias comandando. Então, estão querendo uma mudança. Hoje nós temos uma cidade que você tem problemas em todas as áreas. Na saúde nós temos problemas. Na educação, nós temos problemas. Um município que há dez anos não tem concurso público, não tem uma pré-qualificação para professores. Então é um negócio meio estranho, sabe? Hoje nós temos cento e poucos concursados, e quase 300 contratados, é uma inversão, e aí a cidade não cresce. O funcionário não tem reajuste, é sempre abaixo da média, enquanto na Câmara de vereadores fizeram um reajuste de 23%, o funcionário teve 8%”, aponta o pré-candidato.

O pré-candidato cita como prioridades, as propostas para melhorar a educação e o atendimento em saúde pública. “Na educação, por exemplo, nós não temos vaga na creche, nós temos um frigorífico que gera hoje quase mil empregos, principalmente, para as mulheres da cidade. Só que as mulheres não têm onde deixar o filh, porque a creche trabalha em dois períodos. Se a criança estuda de manhã, à tarde ela tem que pagar uma cuidadora. E aí, já se ganha pouco. Agora vai tirar dinheiro para pagar um cuidador sendo que o município é obrigado a dar esse benefício para criança? Então, nós temos que corrigir isso”, disse.

Peninha destacou, também, que uma das ideias que gostaria de implementar no município é a criação de uma bolsa esportiva, para atender os adolescentes. Esse tipo de programa já existe em outras cidades e concede uma ajuda de custo para que o jovem permaneça o dia todo na escola. “Crianças de 13, 14 anos não têm programas. Os programas que têm na parte de esporte são muito pequenos. É para poucas pessoas, o restante fica na rua, porque a mãe está trabalhando. Então, esse nosso olhar é para essas crianças”, declarou.

Entre os problemas mais sérios do município, o pré-candidato destaca a área da saúde. “Todo mundo que chega para ser atendido, por exemplo, quando a pessoa tem alguma coisa, não tem como fazer exame no município. Algumas vezes precisa fazer um exame de sangue, demora três, quatro dias para ficar pronto. Então, a pessoa não tem um diagnóstico. E o que acontece? Manda para Campo Grande. Rochedo parece que tem uma empresa de transporte que leva gente para Campo Grande, joga tudo aqui. E aqui você chega, você vê a situação fica cada vez pior. Então nós temos que começar a resolver esse problema lá embaixo. Temos recursos para isso, essa é uma atenção que tem que se dar para a saúde”, defende.

Já o outro pré-candidato, o vereador Pedrinho da Isca, migrou do PSDB para o PR (Republicanos), por onde lançou sua pré-candidatura, em um post na sua rede social publicou foto da filiação com a legenda: “Gratidão a Deus!!! Diante das adversidades, o Senhor sempre nos HONRA. Família Republicana é 10, e esse é nosso novo projeto, novos rumos e conto com o apoio da população da nossa querida Rochedo para juntos trabalharmos para uma Rochedo melhor, com administração transparente e justa!”, escreveu.

No entanto, o vereador Peninha não descarta uma aliança futura entre os dois, unificando a chapa. Para isso, eles devem analisar as pesquisas de intenções de votos para ver quem fica melhor posicionado. Por enquanto, os dois seguem com as respectivas pré-candidaturas individuais. Além disso, Peninha declarou que já tem aliança firmada com o União Brasil e mantém conversas com o MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

Estatísticas

O município de Rochedo fica perto da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dentro de sua área de influência, a cidade atrai maior parte dos visitantes pelos esportes. Rochedo é o 11º município mais populoso da pequena região de Campo Grande, com 5,2 mil habitantes. O PIB da cidade é de cerca de R$ 280,4 milhões de reais, sendo que 31,7% do valor adicionado advém da agropecuária, na sequência aparecem as participações da indústria (30,3%), dos serviços (22,2%) e da administração pública (15,9%). Com esta estrutura, o PIB per capita de Rochedo é de R$ 54,8 mil, valor superior à média do estado (R$ 50,1 mil).

Conforme o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS), o município de Rochedo possui 4.937 eleitores, dos quais, 2.508 são homens e 2.429 mulheres. Quanto à escolaridade, 126 eleitores são analfabetos, 507 leem e escrevem, 1.689 possuem o ensino fundamental incompleto, 386 o fundamental completo, 964 tem o ensino médio incompleto, 798, médio completo, 190 superior incompleto e 277 superior completo.

Por Daniela Lacerda

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: