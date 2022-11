Com R$ 11 milhões investidos, asfalto no Aero Rancho chega na fase final

Fim da poeira e da lama em dias de chuva. Assim os moradores do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, comemoram a chegada do asfalto, em uma obra de R$ 11 milhões, que foi conduzida pelo Governo do Estado e teve apoio da União. Em três etapas a pavimentação e drenagem é prevista em mais de 20 ruas da região.

Iniciada há dois anos, a pavimentação e drenagem em diversas ruas do Aero Rancho se tornou uma das prioridades da gestão estadual, que entendeu a necessidade de levar infraestrutura de qualidade para estes moradores, que sofriam com lama, carros atolados e muita poeira durante o dia.

Foram R$ 4,6 milhões apenas com recursos próprios para este empreendimento, que teve acréscimo de mais R$ 6,69 milhões do Governo Federal.

Entre as ruas contempladas no projeto estão a Lírio dos Campos, Bueno, Coimbra, Luzilândia, Ituverava, Nova Friburgo, Coetité, Carimbó, Mascates, Universal, Gruta do Maquiné, Rua do Príncipe, Galeão, Terezópolis, Afonso Arinos, Alagoinhas e Pedro de Alcântara, além das travessas Lions, Antônio José dos Santos, Santo Idelfonso, Baturité, Imperatriz, Inhapim e Urassanga.

Outras importantes vias urbanas do bairro também receberam recapeamento asfáltico neste projeto, entre elas as ruas da Divisão, Canutama e Taumaturgo. A restauração das vias contribuiu para mobilidade urbana e proporcionou mais segurança no tráfego local.

Moradora do bairro há mais de 25 anos, Marilene da Conceição Bezerra comemorou as máquinas trabalhando em frente a sua casa, na Rua Galeão. Ela conta que já sofreu muito com barro, lama e poeira. “Este asfalto vai melhorar muito a nossa vida. Tivemos que lidar com muito barro e até carros atolados aqui na rua. Será outra realidade para todos”, descreveu.