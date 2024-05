Com oscilações de temperatura, quinta em MS será de calor e frio volta no fim de semana

Os próximos dias em Mato Grosso do Sul deverão ser uma verdadeira “montanha-russa climática”. Nesta quinta-feira (16), as temperaturas aumentam em todo o Estado, e o dia começou com sol, com variação de nebulosidade, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). No entanto, essa elevação é temporária, com uma frente fria prevista para o fim de semana que promete temperaturas bem mais baixas.

Campo Grande amanheceu com 18ºC e o céu parcialmente nublado, mas a previsão é de que a temperatura atinja os 30ºC ao longo do dia. A sexta-feira também será quente, com máxima de 31ºC. No sábado, o calor começa a diminuir, com temperaturas que podem chegar a 28ºC. No domingo, uma nova frente fria trará um clima mais ameno, com termômetros variando entre 23ºC e 16ºC.

No sul do estado, Ponta Porã terá uma máxima de 27ºC nesta quinta-feira, enquanto Dourados registrará até 29ºC. Outras cidades também terão um dia quente como Porto Murtinho e Bonito com 27ºC e 28ºC, respectivamente, Maracaju e Costa Rica com 30ºC, Corumbá, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul atingindo 31ºC e Coxim e Três Lagoas alcançando 32ºC.

A mudança brusca no clima começa no domingo, especialmente no extremo sul do Estado. Ponta Porã pode registrar mínimas de até 9ºC, representando uma queda significativa em relação aos dias anteriores. Porto Murtinho espera mínimas de 12ºC, enquanto Bonito, Dourados e Corumbá terão mínimas em torno de 13ºC. E Maracaju, a mínima prevista é de 14ºC.

Essas oscilações climáticas são típicas de transições sazonais, mas ainda assim podem pegar muitos desprevenidos. Especialistas recomendam atenção especial aos cuidados com a saúde, especialmente para grupos vulneráveis como crianças e idosos, devido às mudanças bruscas de temperatura.

Além disso, atividades agrícolas e pecuárias podem ser impactadas, exigindo que produtores fiquem atentos às previsões meteorológicas para planejar melhor suas ações.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram