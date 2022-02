Com o ar seco, mínimas de 16°C e máximas de até 35°C no Estado

Uma massa de ar seco, que é um sistema meteorológico de alta pressão, iniciou a semana atuando na região sudoeste, mas já avança para grande parte do Estado. O sol brilha forte entre poucas nuvens nesta quarta-feira (09) em Mato Grosso do Sul. As temperaturas podem registrar mínimas de 16°C e máximas de até 35°C no Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição favorece não só o tempo firme, e os baixos níveis de umidade do ar, mas também contribui para manhãs com temperaturas mais agradáveis.

A porção norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, pode ter variação de nebulosidade e chance de pancadas de chuvas e tempestades isoladas. Os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar bastante baixos durante a tarde, podendo registrar índices abaixo de 30%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível ideal para a saúde humana é entre 50% e 60%. Tomar bastante água e umidificar ambientes estão entre as medidas que ajudam a aliviar a secura.

(Com assessoria)