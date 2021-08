Com muito humor, perfil avalia melhores banheiros da cidade

É com uma pitada de humor, criatividade e seriedade que um perfil do Instagram avalia os melhores banheiros de Campo Grande. Intitulado como “O maior portal de avaliação de cagódromos da região”, nem as igrejas escaparam do julgamento dos três amigos que administram a conta.

Criado em janeiro deste ano, o perfil já possui mais de mil seguidores e 82 avaliações dos piores a melhores sanitários para fazer aquela “visitinha”. E quem acha que classificar esses locais é fácil, está enganado. Diversas considerações são feitas na hora de decidir quantas estrelas valem o banheiro.

Acessórios, ambiente, limpeza e até mesmo “paz de cagar”, são algumas das métricas seguidas pelos “juízes” da rede social. O Estado Online conversou com um dos administradores, que pediu para não ter a identidade revelada, para saber como surgiu a ideia de criar o perfil.

De acordo com o entrevistado, tudo começou na partida semanal de futebol entre os três amigos. “Temos um grupo que se reúne uma vez por semana. Em uma dessas ocasiões um amigo sentiu aquele desconforto estomacal, que tenho certeza que todos já sentiram. O local onde estávamos tinha um banheiro precário e foi aí que vimos que um banheiro bom na hora do desespero era algo que todos sentíamos falta”, lembra.

Desde então, academias, pizzarias, restaurantes, supermercados, bares, shoppings e paróquias foram avaliadas pelo grupo, sempre com muito bom-humor. “Procuramos escrever o que vimos em cada um dos locais. Sob o julgamento de um engenheiro meticuloso, um empresário visionário, e um profissional de marketing criativo, os banheiros têm seu futuro traçado. Os bons, são exaltados. Os ruins, criticados”, afirma o administrador da conta.

O perfil acabou conquistando uma galera da cidade que hoje envia sugestões de lugares para o grupo conhecer. “Um dia eu estava em um barzinho e escutei de uma pessoa na mesa: ‘cara, esse banheiro tem paz de cagar zero, vou mandar foto pro cagando bacana’. Mal sabia ele que o Cagando Bacana estava ali, onipresente, ouvindo sua crítica ao vivo”, diz.

Além das sugestões, os amigos também recebem avaliações de banheiros dos seguidores. Essas interações, conforme o entrevistado, ajudam na frequência de postagens da conta. “Como a nossa rotina é bem corrida, e enfrentamos uma pandemia, é difícil frequentar locais diferentes para ter conteúdo. Então é fundamental que os seguidores mandem fotos para nós”, finaliza.

Serviço

Quem quiser saber mais sobre os banheiros da cidade avaliados pelo grupo, é só seguir o perfil @cagandobacanacg no Instagram.