Com máxima acima de 30°C, quinta-feira será de sol e tempo seco

A previsão para está quinta-feira (29) é de tempo seco e estável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Devido a essas condições, as amplitudes térmicas voltam a ficar acentuadas e podem ultrapassar 20°C no mesmo dia.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a mínima será de 17°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, a temperatura varia entre 15°C e 28°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 15°C na manhã e 29°C durante a tarde. No sul, mínima de 16°C em Ponta Porã e 15°C em Iguatemi. Já a máxima atinge os 27 °C em ambos os municípios.

Na região pantaneira, mínima de 20°C e máxima de 27 °C em Corumbá, enquanto em Aquidauana a temperatura varia entre 17°C e 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 18°C e atinge 28°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 18°C e 32°C. No Bolsão, a temperatura em Três Lagoas será de 15°C na manhã e de 29°C no período mais quente.

A umidade relativa do ar deve ficar baixa, entre 20% e 40%, de acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), a umidade do ar ideal compreende a faixa entre 50% e 80%. Por isso a recomendação é para que as pessoas bebam bastante líquido e evitem exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Além disso, é preciso redobrar os cuidados com idosos e animais domésticos.