Com foco na fauna silvestre, PMA intensifica ações educativas e fiscalizações ambientais em MS durante o mês de junho

Operações miram prática ilegal de alimentar onças, atropelamentos de animais e reforçam educação ambiental em escolas e rodovias

Com a chegada de junho e a proximidade do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mato Grosso do Sul intensifica ações de educação e fiscalização voltadas à preservação dos recursos naturais. As atividades se estendem ao longo de todo o mês e têm como prioridade a proteção da fauna silvestre, com operações em rodovias, rios e escolas do estado.

Entre as principais preocupações está a prática da ceva de animais — ação ilegal em que turistas e pescadores alimentam onças-pintadas para atrair os felinos e obter imagens. A prática tem sido registrada nas regiões de Miranda e Corumbá e, além de ferir a legislação ambiental, representa um risco à segurança pública e ao comportamento natural desses animais.

Outro ponto de atenção das operações é o atropelamento de animais silvestres nas estradas estaduais. A PMA tem realizado blitzes educativas e adesivagens de veículos para alertar motoristas sobre a necessidade de reduzir a velocidade, especialmente em horários críticos como o início da manhã e o fim da tarde, períodos de maior movimentação de fauna em busca de água e alimento.

As ações fazem parte de um conjunto de atividades previstas para os meses de maio e junho. Uma das principais iniciativas da corporação é o Projeto Florestinha, criado em 1992, que promove educação ambiental entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Durante a primeira semana de junho, o projeto fará atendimentos diários a escolas de Campo Grande, Costa Rica, Amambai e Três Lagoas, com atividades voltadas ao manejo correto de resíduos e à preservação da fauna.

Em Dourados, no dia 4 de junho, será inaugurado o Museu de Educação Ambiental na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental. A ação pretende ampliar o acesso de estudantes e educadores a temas relacionados à sustentabilidade e ao meio ambiente.

Outro destaque da programação é o chamado “Dia D da Educação Ambiental”, marcado para 6 de junho. Estão previstas blitzes com foco no combate à ceva e na conscientização sobre os atropelamentos de animais silvestres nas rodovias.

Além das ações programadas para as datas comemorativas, a PMA também tem investido na capacitação do seu efetivo, com cursos, atualizações sobre a legislação ambiental e uso de novas tecnologias para reforçar a fiscalização em áreas críticas.

Embora boa parte das atividades ganhe visibilidade com o Dia Mundial do Meio Ambiente, a corporação afirma que as ações educativas não se restringem a esse período e seguem em andamento durante todo o ano. Uma dessas iniciativas ocorreu no fim de maio, com o projeto “Eco Troca PMA”, em que moradores da região norte de Campo Grande puderam trocar recicláveis por hortifrutigranjeiros, com apoio da CEASA e de produtores rurais.

