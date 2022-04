Com baixa umidade do ar, temperaturas voltam a subir no decorrer da semana

A semana em Mato Grosso do Sul será de tempo firme em quase todas as áreas. A meteorologia indica temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar, e chance de pancadas isoladas de chuva.

Entre hoje (4) e amanhã (5), a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas devido ao avanço de uma frente fria oceânica no centro sul e sul da região pantaneira. No restante do Estado o sol brilha forte com variação de nuvens devido a atuação de uma circulação anticiclônica que favorece o tempo quente e seco.

São esperadas temperaturas entre 21°C e 30°C para a região sudoeste, 24°C e 34°C para a região pantaneira, 23°C e 35°C para a região leste, 22°C e 32°C para a parte norte e na capital entre 22°C e 31°C. Os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar entre 20% e 40% principalmente nas regiões norte e nordeste.

Para quarta (6) e quinta-feira (7) o Cemtec aponta tendência de tempo firme para maior parte do Estado, exceto no extremo sul onde ainda podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas. As temperaturas podem ficar entre 21°C e 32°C na região sudoeste, 24°C e 35°C nas regiões pantaneira e leste, 22°C e 33°C no norte e entre 22°C e 33°C na capital. O tempo fica seco com umidade do ar baixa entre 25% e 40% principalmente nas regiões nordeste e norte da região pantaneira.