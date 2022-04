Com altas temperaturas e baixa umidade, MS segue na rota do calor

As altas temperaturas e a baixa umidade ainda marcam os dias em Mato Grosso do Sul. Hoje (29), conforme previsão do tempo elaborada pelo Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica favorece o tempo seco e quente e deixa os termômetros acima dos 30°C em todo o Estado.

Hoje as temperaturas mínimas ficaram entre 20 e 22ºC e máximas de 33ºC nas regiões Norte e Leste, como, por exemplo, nos municípios de Coxim e Três Lagoas.

Na região Pantaneira, no município de Corumbá, as temperaturas vão variar entre 24 e 34°C.

No Sudoeste, no município de Ponta Porã, espera-se mínima entre 19 e 21ºC e máxima que pode chegar a 30ºC.

Em Campo Grande, mínima de 21ºC e máxima de até 31ºC.