Com alerta vermelho, onda de calor atinge MS com máximas próximas aos 40ºC

A quinta-feira (2), começou com céu aberto e com previsão de muito calor para os próximos dias. Sob o alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Mato Grosso do Sul enfrenta uma onda de calor que promete elevar os termômetros a níveis altos.

Com máximas previstas de 32ºC para hoje e para amanhã, a população sul-mato-grossense enfrentará um calor intenso, superando até mesmo a média usual em até 5ºC. O aviso em vermelho emitido pelo Inmet também serve como alerta para cuidados com a saúde, devido ao risco de desidratação, que podem ocorrer devido às condições climáticas.

Na região pantaneira, as temperaturas atingem patamares ainda mais elevados. Corumbá lidera o ranking com máximas previstas de 37ºC, seguida de Porto Murtinho, Miranda e Aquidauana, todas com 35ºC. Coxim e Três Lagoas também sentem o impacto do calor, com máximas de 34ºC e 34ºC, respectivamente.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) alerta para a previsão de pancadas de chuva e tempestades localizadas em áreas específicas, como Porto Murtinho e o extremo sul do Estado. Essa condição é atribuída à aproximação de uma frente fria, que traz consigo uma leve queda de temperatura nessas áreas.

A intensa massa de ar quente e seca que predomina sobre o Estado deve impedir que essa frente fria avance para outras regiões, mantendo a atmosfera quente e seca.

Enquanto isso, cidades como Ponta Porã, Bonito, Naviraí, Paranaíba, Nova Alvorada do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Ivinhema e Água Clara enfrentam máximas que variam entre 31ºC e 34ºC.

Com informações da Inmet e Cemtec.

