Com 180 mil estudantes, aulas da rede estadual começam hoje

Após o início das aulas da Reme (Rede Municipal de Ensino) no início do mês, nesta quinta-feira (23) as escolas da REE (Rede Estadual de Ensino) estarão com os portões abertos para receber cerca de 180 mil estudantes das escolas urbanas e rurais para o 1º semestre do Ano Letivo de 2023.

São 348 escolas que oferecem ensinos Fundamental e Médio, programas de Correção de Fluxo, Educação Profissional, entre outros.

Por meio da Jornada Formativa, realizada entre os dias 13 a 17 de fevereiro, mais de 25 mil docentes, coordenadores, gestores e servidores administrativos debateram temas e documentos fundamentais para a prática pedagógica, os quais irão nortear o trabalho nas escolas. Reformas nas unidades de ensino e a compra de uniformes e kits escolares para os estudantes também fizeram parte dos preparativos para a volta às aulas.

Foram investidos cerca de R$ 20,3 milhões em uniformes e kits escolares, com entregas feitas em Campo Grande e nos municípios próximos, seguindo uma logística. Segundo o secretário de Estado de Educação, professor Hélio Daher, foram adquiridos mais de 480 mil uniformes e 193 mil kits escolares.

“Estamos trabalhando para que esses materiais estejam à disposição dos nossos estudantes nos primeiros dias de aulas, com uma logística de entrega iniciada ainda em janeiro para a correta distribuição dos itens para todas as unidades de ensino da Rede”.

O investimento para uniformes chegou a casa dos R$ 11,3 milhões, para a compra de 364.012 camisetas e 90 mil bermudas. Cada estudante da Rede Estadual tem direito a duas camisetas e para os que estão nos anos finais do Ensino Fundamental, também recebem uma bermuda.

Já os estudantes das escolas cívicos militares, terão o direito a receber dois conjuntos especiais, compostos por uma jaqueta e calça, complementando o kit de contém duas camisetas e uma bermuda tradicionais.

Os kits de material escolar também são divididos em ensino fundamental e médio: para os primeiros anos escolares, os kits são compostos de seis cadernos brochura, um caderno de cartografia (desenho), quatro lápis pretos, duas borrachas brancas, uma caixa de lápis de cor, um apontador de plástico com depósito, uma cola branca, uma régua, um caderno de caligrafia e uma tesoura. Para os anos finais do ensino fundamental o kit segue com semelhanças, apenas com a mudança dos cadernos, que serão três de 10 matéria no tamanho universitário e a adição de duas canetas esferográficas, um esquadro e um transferidor. Os kits para o Ensino Médio segue na mesma configuração.

Em relação às reformas, neste início de ano, mais de 80 Escolas da REE passam por algum tipo de intervenção, seja reforma – parcial/total – ou readequação. Deste montante, a expectativa é que 25 delas sejam entregues ainda no mês de março e que outras 15 instituições sejam reformadas até maio.

Ensino em Tempo Integral

Este ano a REE conta com 172 escolas que oferecem o Ensino em Tempo Integral. Ele envolve a ampliação da jornada escolar para estudantes da Educação Básica, como Ensino Fundamenta e Ensino Médio. Os componentes curriculares abordam questões diferenciadas como Práticas de Convivência e Socialização, Projeto de Vida e das Disciplinas Eletivas, já que a Parte Diversificada também compõe o Currículo destas Escolas.

Calendário Escolar

Conforme disposto no DOE (Diário Oficial do Estado), páginas 12 a 18 da edição n. 11.056 de 24 de janeiro de 2023, neste ano, haverá 200 dias letivos, com 11 sábados de atividades, além de 4 dias para a realização de Exames Finais e, ainda, 1 dia para a realização de Conselho de Classe Final. O recesso escolar será entre os dias 17 e 31 julho e o término do Ano Letivo está marcado para o dia 15 de dezembro.

Autodesignação

Entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, foi aberto o período de matrículas da Rede Estadual de Ensino. A etapa foi fundamental para a formação de turmas, seguida da lotação de professores e realização do planejamento para distribuição dos materiais disponibilizados para as unidades escolares da REE. Após o encerramento desta etapa, foi aberto o período chamado de “Autodesignação”, que permite o ingresso de novos alunos pelo portal da Matrícula Digital (Clique aqui).

No portal, os interessados podem realizar a pré-matrícula de acordo com a disponibilidade de vagas em cada unidade escolar, selecionando a localidade e modalidade de ensino ofertada. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo telefone 0800-674-0028 ou, de forma presencial, na sede da Central de Matrículas, que fica na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Bairro Itanhangá Park – em Campo Grande. Para quem mora no interior do Estado e deseja realizar o atendimento presencialmente, é necessário ir até uma unidade escolar da Rede.

Universidade

Na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) também nesta quinta-feira acontece a tradicional Acolhida dos Calouros, nos períodos matutino e vespertino. Com o tema “UCDB Summer”, a instituição traz a alegria e música dos festivais eletrônicos, com o objetivo de recepcionar os novos acadêmicos e integra-los aos estudantes veteranos e professores. As aulas no período matutino têm início às 7h20; no período noturno, às 19h.