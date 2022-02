Com 15 mortes somente na Capital, Bombeiros dão dicas de primeiros socorros no trânsito

Desde o início de 2022, Mato Grosso do Sul registra uma alta incidência de acidentes no trânsito, Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), somente em Campo Grande foram 15 mortes, a maioria das vítimas eram motociclistas. Para auxiliar a população, o CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de MS) divulgou algumas dicas de primeiros socorros que podem salvar vidas.

Após um acidente, a primeira ação a ser feita é sinalizar o local com qualquer item que estiver ao alcance, como triângulo e arbustos, a medida evita a ocorrência de outros acidentes, como colisões e atropelamentos, enquanto a vítima recebe socorro.

Em seguida, os Bombeiros recomendam que ligue para a emergência e informe detalhes do ocorrido, como número de vítimas, tipo do veículo e se há algum vazamento, devido ao risco de explosões e incêndios.

Outro passo importante é ajudar a vítima a manter-se consciente, “converse com ela, faça perguntas, esse processo facilita o socorro profissional, mas se houver algum risco de explosão é preciso manter distância do local”, explica o CBMMS.

O que não fazer?

Entre as recomendações do que não fazer em caso de acidentes, o Corpo de Bombeiros orienta evitar a aglomeração de pessoas ao redor da vítima, visto que pode prejudicar o resgate e a recuperação do acidentado. Também é essencial não encostar ou movimentar a vítima, pois ela pode não apresentar muitos ferimentos visíveis, mas pode ter algum problema interno que pode ser agravado mesmo com mínima movimentação.

Vale ressaltar que caso a vítima esteja com dificuldades para respirar, por conta do cinto de segurança, é permitido encostar e soltar o cinto, mas sem mover o corpo.

No caso da perda de sangue, é recomendável realizar pressão direta no local do ferimento. A aplicação de torniquete deve ser feita somente por um socorrista habilitado. Dessa forma, o melhor a fazer é deixar a vítima confortável, consciente e aguardar a chegada do resgate.

Confira o passo a passo:

Sinalize o local;

Ligue para a emergência (telefone 193);

Ajude a manter a vítima consciente;

Evite aglomerações e não movimente o corpo da vítima.

(Com assessoria)