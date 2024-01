Colisão grave entre três veículos mata uma pessoa e deixa outras seis feridas

Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas em um acidente na avenida Porto Carrero, por volta das 04h50 deste domingo (21), em Corumbá, município a 417 quilômetros de Campo Grande. No local existe um semáforo de três tempo.

Conforme informações do portal Diário Corumbaense, as vítimas ainda não foram identificadas, e dois homens e quatro mulheres foram encaminhas ao pronto-socorro. Dentre os feridos há uma criança de 11 anos.

O motorista que morreu estava em um Corsa Classic. As outras vítimas apresentavam ferimentos graves e algumas em estado de choque. Os ocupantes de um dos veículos envolvidos, HB20, de cor branca, não estavam no local quando a guarnição chegou.

Os bombeiros precisaram usar desencarcerador em um dos veículos para a retirada das vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também transportou vítimas para o pronto-socorro.

Segundo o delegado plantonista da Polícia Civil e foi informado que uma das pessoas que estavam no HB20, sendo três ocupantes aparentemente, possivelmente deu entrada no pronto-socorro, em busca de atendimento médico. Já os que ocupavam o terceiro veículo nada teriam sofrido.

As Polícias Militar e Civil também foram acionadas e interditaram o trecho. A Perícia faz os levantamentos para apurar as circunstâncias do trágico acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram