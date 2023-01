Chuvas se tornam tragédias anunciadas na Capital

Choveu mesmo que seja rapidamente, o problema já está instalado na Capital, e famílias de diversos bairros convivem com a angústia de quando o tempo fecha, a cada vez que o meteorologista anuncia que vai chover, o corre corre para tentar salvar seus pertences se inicia.

Nesta terça-feira (31), o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo (laranja) de tempestades em todo o Estado. São esperadas chuvas moderadas e fortes acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento. Para a Capital, a temperatura fica entre 21°C (mínima) e 27°C (máxima).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) são esperados acumulados significativos de chuvas, acima de 50 mm em 24 h. Hoje é um desses dias de atenção máxima para quem sofre com o caos das fortes chuvas.

Os bairros da Capital que já sofrem há anos com esta rotina triste de quando vem chuva é enchente na certa, são: Los Angeles, Jardim Oliveira, Vila Nasser, Monte Castelo, Jd Carioca e Bairro Santo Antônio.

Na região dos Los Angeles, comerciantes afirmam que precisam tomar providências para não perder os produtos e não ter mais estragos. Vanessa Santana, 26 anos e Mariana Rezende, 20 anos são funcionárias de uma conveniência na rua Valdir Ribeiro Soares com a Av. Dos Cafezais e as duas repetiram a mesma frase que quando chove “fecham o comércio, para não ter prejuízo. Fica impossível vender”. Tudo porque na frente do comércio alaga e venta bastante, elas fecham a conveniência para proteger o local de não ter mais estragos.

Elas detalharam que a água sobe muito rápido e rindo de nervoso contam que o local se torna um verdadeiro “córrego prosa”.

A chuva já arrancou forro, estragou a televisão do local e acabam sendo obrigados a fechar as portas para proteger a conveniência e precisam fechar até conseguirem abrir novamente, contou Rodrigo Pereira, proprietário.

Leandro Vieira, de 25 anos é motorista e trabalha em uma locação de veículos, caminhões no Bairro dos Moreninhas. Ele relatou que quando o tempo fecha, já causa aflição e prejuízo, porque o trabalho precisa parar. “Aqui alaga e por exemplo no caso da oficina o prejuízo é perder o serviço porque tem que parar dois a três funcionários. Quando fica nublado eu já nem começo a montar trabalhos como tirar um câmbio. E como caminhoneiro se as ruas alagam para não perder a carga também paramos”, explicou o jovem motorista.

Nublou os moradores do condomínio já ficam apreensivos porque além de ficar ilhados, a chuva quando forte a água entra nas frestas das janelas e por infiltração. “Eu fico esperta e tiro os colchões, coloco pano nas janelas para não estragar as coisas dentro de casa”, contou Aline dos Santos Prado, de 33 anos.

Ela trabalha na portaria do Residencial JD Canguru e cita o desespero quando fecha o tempo e os problemas quando ela e os moradores frequentam quando ficam ilhados nos dias de chuva.

No Jardim Noroeste a reclamação dos moradores é de uma água que desce na rua Indianápolis que desce próximo ao presídio, porque a força da água faz se tornar um rio. E a reclamação só aumenta quando chove porque fica intransitável. Muitos carros ficaram atolados e famílias tem prejuízos com a água que desce em forma de rio.

Um morador contou para a reportagem que está trocando de carro porque fica sem poder sair e já até teve prejuízos por conta dos buracos abertos pela chuva que estragaram a frente do veículo.

Fechou o tempo muitas famílias e comerciantes ficam ansiosos e angustiados tentando proteger o que possuem.

clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades clima_tempo_tempestades Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade Tempestade tempestade de verão

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações de Carolina Rampi, João Vilalba e Marcos Maluf

Fotos Marcos Maluf

Leia Mais:

Terça-feira segue com tempo instável e previsão de chuva em MS (oestadoonline.com.br)