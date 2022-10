Chuva volta em MS e máxima passa dos 30ºC

A previsão para esta quinta-feira (20) indica tempo instável, com chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Segundo o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), são esperadas pancadas de chuvas isoladas na maior parte do Estado. A máxima deve passar dos 34ºC hoje.

São esperados acumulados significativos de chuvas com valores acima de 50 mm por dia. A chuva deve se espalhar por todo o Estado devido ao avanço de uma frente fria, aliada a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai.

As mínimas nas regiões sul e leste devem marcar os 21ºC com máximas até 34ºC. Já no Norte, espera-se mínimas entre 22/23°C e máximas de até 32°C. Em Campo Grande, espera-se temperatura mínima de 23°C e máxima de até 30°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou novos alertas de tempestades para quase todo Estado, com chuvas entre 50 e 100 mm/dia, ventos com intensidade de até 100 km/h e queda de granizo.

O primeiro alerta, de nível laranja, indica chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h para 44 cidades de MS. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta amarelo, ou seja, perigo potencial indica chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos de 40-60 km/h para 38 municípios do Estado. Além do baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Ambos os alertas valem até a quinta-feira (20) às 11 horas.