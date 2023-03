Chuva fraca deve permanecer em todo Estado nesta terça-feira

Para quem precisa sair de casa e está na dúvida, sim, é bom levar um guarda-chuva. O clima permanece instável em todo o Estado nesta terça-feira (14), e a previsão do tempo é de chuva fraca, sem descartar tempestades repentinas. A temperatura deve permanecer na casa dos 20º.

Na Capital espera-se mínima de 21°C e máxima de 25°C. Dourados terá mínima de 20ºC e máxima de 27ºC. Ponta Porã e Iguatemi, na região Sul, aguardam mínimas de 20°C e máxima de 26°C. No Pantanal e sudoeste do Estado, previsão de 23°C de mínima e 29°C de máxima.

Três Lagoas e Paranaíba, no Bolsão, registram mínima de 22°C e máxima de 27°C. No norte, mínimas de 20°C e máxima de 28°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao transporte de calor e umidade, aliado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Até quinta-feira, são previstas temperaturas mínimas entre 19 e 23°C e máximas de até 31°C. As maiores temperaturas são esperadas para as regiões pantaneira, norte e sudoeste do estado. Enquanto as menores são previstas para as regiões central e sul.

Confira a previsão para o Estado:

