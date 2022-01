Chuva e frente fria alivia temperaturas em Mato Grosso do Sul

Depois de dias abafados com temporais isolados, Mato Grosso do Sul deve registrar mudanças no tempo a partir desta quinta-feira (27). A meteorologia indica que o avanço de uma frente fria irá romper o bloqueio atmosférico, aumentando os acumulados de chuva e trazendo um ar mais frio que deve aliviar as temperaturas.

Segundo o Climatempo, a tendência é que até domingo (30) haja aumento de nebulosidade e as pancadas de chuva sejam mais frequentes, dificultando a elevação das temperaturas, consequência da quebra da massa de ar quente.

A coordenadora do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), Valesca Fernandes, explica que a passagem desta frente fria irá trazer um alívio ao calorão de 39°C que vinha sendo registrado no Estado. “Os dias devem ficar mais agradáveis. As temperaturas previstas para os próximos dias são máximas de até 31ºC e mínimas de 21ºC”.

Nesta quinta-feira, podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido o avanço do cavado frontal, aliado a passagem de perturbações atmosféricas, aquecimento diurno e a disponibilidade de umidade.

Ao longo do dia as temperaturas podem registrar mínimas entre 20°C a 26°C, e as máximas podem ficar entre 27°C a 33°C no Estado.

Confira no mapa as condições estimadas de tempo e temperatura para todo Estado.