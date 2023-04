Chuva causa alagamentos e transtorno no trânsito

Na tarde de ontem (31), moradores de Campo Grande foram surpreendidos por uma chuva forte, que durou aproximadamente uma hora, e causou alagamentos em diversos pontos da Capital, o que deixou o trânsito lento.

Além disso, a força da água e do vento derrubou árvores, invadiu uma residência e os corredores da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A chuva, que começou por volta das 14 horas, deixou motoristas em perigo, na avenida Guaicurus, que teve um trecho alagado e fez com que os condutores se arriscassem, atravessando a avenida na contramão. A situação é recorrente no local, que registra alagamentos todas as vezes em que chove forte.

Próximo dali, no conjunto habitacional Universitária II, popularmente conhecido como Cohab, um comerciante que mora na região teve sua casa e loja invadidas pela água.

Segundo ele, um quebra-molas na avenida Souza Lima retém água da chuva, que não tem para onde ir e acaba invadindo o local.

Na rotatória da avenida Costa e Silva, próximo ao Atacadão, um veículo ficou ilhado durante a correnteza. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista, mas a viatura precisou estacionar em cima do canteiro, devido à intensidade da água, que tomou conta da avenida até as imediações da Coca-Cola.

Alerta

Todo o Estado está sob alerta de tempestade do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O aviso vai até às 9h de domingo (2) e prevê chuva entre 20 e 50 mm/dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h. Ainda há previsão de queda de granizo e baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Por Tamires Santana– Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.