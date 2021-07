Cheia de saúde, Ana Maria Braga retorna à TV após 14 dias afastada

Ana Maria Braga retorna ao comando do “Mais Você” hoje, após ficar cerca de 14 dias afastada em razão da covid-19. Ela foi diagnosticada com positivo e ficou fora do ar na Globo. A apresentadora comemorou e se emocionou ao voltar aos estúdios da Globo em São Paulo e lembrou a importância das vacinas para diminuir os riscos da doença evoluir para uma forma grave.

“Agradeço as centenas de ligações, não pude responder a todos. Fiquei um ‘periodão’ quieto. E graças eu ter tomado duas doses da vacina, tive forma branda da covid. Mas, mesmo assim, é um vírus traiçoeiro”.

Ana Maria lembrou que as vacinas não impedem de pegar a doença, mas que ela reduz os perigos e que é importante todos se vacinarem — e sem escolher qual fabricante. “Sou a prova que a vacina não impede que a vacina não impede de pegar, mas também sou a prova que é importantíssimo se vacinar. Se eu não tivesse me vacinado, muito provavelmente, quem não se vacinou, sofre um perigo grande”.

Com direito a flores da equipe e amigos, ela agradeceu pelo carinho que recebeu no período afastada. Ana pediu para todos continuarem as medidas de prevenção, como usar máscaras e evitar aglomerações, pois ela mesma seguia os cuidados.

“Vim trabalhar na semana retrasada e aqui na Globo fiz o exame PCR, como é de praxe. De repente, quando a moça fez, tava começando a me maquiar, ela disse que deu positivo. É um susto. Tomei todos os cuidados, mas deveria ter tomado mais. Não tenho ideia, não saio de casa, só para vir aqui, tenho muito cuidado. É muito traiçoeiro”.

Nos dias em que ficou afastada, ela foi substituída pelos repórteres Fabrício Battaglini e Talitha Morete.

Com 72 anos, Ana Maria recebeu a vacina contra a covid-19 e vale lembrar: especialistas, como a microbiologista Natalia Pasternak e o oncologista Drauzio Varella, alertam que a pessoa vacinada tem a probabilidade menor de desenvolver a covid-19, mas ela ainda existe.

Os imunizantes, de acordo com suas eficácias, reduzem as chances do adoecimento e, com isso, diminuem a transmissão da doença nas comunidades — que também precisa ser vacinada em massa para proteger a todos.

A imunização não deixará o corpo do vacinado “fechado”, mas reduz bastante os riscos. Por isso, a recomendação científica é para continuar usando máscara e fazendo distanciamento social mesmo estando vacinado. (com informações do portal UOL)