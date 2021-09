Cesta varia mais de 200% na Capital e pesquisa garante economia acima de R$ 50

Equipe de O Estado conferiu os preços ontem em cinco lojas

Os produtos da cesta básica apresentaram, nesta semana, variação superior a 200% nos supermercados de Campo Grande. Pelo menos é o que aponta a pesquisa realizada pela reportagem do jornal O Estado em cinco estabelecimentos da Capital no dia de ontem. Foram analisados 27 produtos nas gôndolas. Com isso o levantamento mostrou que o menor custo na cesta total ficou em R$ 200,23 e o maior, a R$ 253,99. Ou seja, economia que pode superar os R$ 50.

A cebola foi a grande vilã da pesquisa, com o quilo variando de R$ 0,98 no Supermercado Nunes a R$ 2,99 no Extra, perfazendo difererença de 205% no custo. Em segundo lugar veio o quilo do tomate, com variação de 159,8% nos valores, cotado a R$ 2,69 no Nunes e a R$ 6,99 nos supermercados Comper e Extra.

A dúzia de ovos também vai exigir uma boa caminhada do consumidor, já que o preço variou 151% segundo o levantamento, saindo de R$ 3,99 no Comper até R$ 10,03 no Extra.

As carnes também têm destaque em diferença de custos com o quilo de coxão mole variando de R$ 26,90 no Atacadão até R$ 47,99 no Extra, mais de 70%.

Outros itens em destaque foram a batata, que teve cotação indo de R$ 2,79 no Atacadão a R$ 3,99 o kg nos supermercados Extra e Comper. O extrato de tomate Elefante variou 55,1% e foi encontrado valendo de R$ 3,99 a R$ 6,16.

O arroz, pacote com 5 quilos, variou 27%, saindo de R$ 24,59 no Atacadão até R$ 31,25 no Comper.

O quilo do pão francês teve diferença de 30%, cotado de R$ 12,98, no Nunes, a R$ 16,90, no Supermercado Pires.

Itens de limpeza

Os produtos de limpeza também tiveram diferença de valores superiores a 50% na pesquisa feita nos cinco supermercados de Campo Grande.

É o caso, por exemplo, do sabão em barras com 5 unidades, que variou 50,1%, saindo de R$ 7,98 no Atacadão até R$ 11,98 no Nunes.

O detegente Ipê, com 500 ml, saiu de R$ 1,89 no Atacadão a R$ 2,79 no Nunes, variação de 47,6%. A esponja de aço também teve diferença de 47% nos custos, cotada a R$ 1,89 no Atacadão até R$ 2,79 no Nunes.

O papel higiênico com 16 rolos variou 30,2%, custando de R$ 19,19 no Pires até R$ 24,99 no Extra. O sabão em pó Omo de 1 kg oscilou 22,8%: de 7,89 no Pires a R$ 9,69 no Comper. (RS).

Rosana Siqueira e Bruna Marques

