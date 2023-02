Cemtec faz alerta a regiões com chuvas e rajadas de vento

Nesta sexta-feira (10)

A Sexta-feira (10) em todo o Estado deve ser chuvosa segundo a previsão que indica que o tempo segue com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul, podendo chover com intensidade fraca a moderada em algumas regiões.

O Cemtec/MS (Centro de Monitoramento do Clima e do Tempo), alerta que podem ocorrer chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões centro-norte e leste do Estado.

As temperaturas mínimas previstas para grande parte do Estado ficam em 22°C, apenas a região do Pantanal e o sudoeste terão mínimas diferentes, entre 23/24ºC. Campo Grande, Corumbá e Paranaíba terão máxima de 29ºC; Aquidauana, Porto Murtinho, Camapuã e Anaurilândia de 30ºC; a mais alta deve ficar na região sul-fronteira, em Iguatemi, com 33ºC.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.