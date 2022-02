Carregado de algodão, caminhão tomba e motorista morre na MS-306

O condutor de uma carreta que transportava algodão morreu hoje (18) após o veículo tombar na MS-306, região conhecida como Serra do Bolicho Seco, a 25 quilômetros de Costa Rica – município distante a 336 km de Campo Grande. O homem foi identificado enquanto Fausto de Souza, de 44 anos.

Agentes da Polícia Civil, assim como da Rodoviária Estadual, já estiveram no local para as atividades de investigação. Conforme apurado, o acidente se deu no momento em que Fausto perdeu o controle do veículo em uma curva acentuada. A vítima morreu na hora e a carga se espalhou pela vegetação às margens da rodovia.

Segundo o site MS Todo Dia, não é a primeira vez que o trecho em questão vira palco para acidentes e mortes na MS-306.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Paranaíba. O caso está registrado como morte a esclarecer.