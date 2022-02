Carne encarece ainda mais no Carnaval; já a crise na Ucrânia afeta preço do pão

Às vésperas do Carnaval, o consumidor já percebe nos supermercados da Capital um aumento no valor da carne, considerado o produto que mais tem encarecido. Já a crise militar na Ucrânia vai encarecer o preço do pão no Brasil.

Com o conflito bélico que avança no Leste Europeu, as economias de vários países devem ser afetadas. No Brasil, o preço do pão fracês, por exemplo, vai sofrer impactos negativos em virtude dos efeitos da guerra sobre as exportações de trigo da Rússia.

As incertezas sobre o conflito armado devem elevar os custos do produto, que terá uma oferta menor.

