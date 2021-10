Capotamento no Bairro Batistão

Com informações do nosso repórter Itamar Buzatta, ocorreu um capotamento na rua Pará bairro Batistão. Uma mulher de 32 anos, estava dirigindo o carro da marca Fiat Uno Prata, quando teve um mal súbito e colidiu contra a traseira de um carro que está parado e depois capotou indo para cima de outro veículo que estava parado do outro lado da rua.

O Corpo de Bombeiros foi até o local retirar ela do interior do veículo, ela teve somente ferimentos nas mãos, está consciente e orientada e foi encaminhada para a Santa Casa da Capital.

Itamar Buzatta

