Capital tem forte neblina e temperaturas caem em MS

A segunda-feira (12) começou bem diferente para os sul-mato-grossenses com as mudanças bruscas de temperaturas. Quem levantou mais cedo, foi pego de surpresa por uma forte neblina que expandiu por toda cidade na manhã de hoje (12). Segundo a Infraero, o Aeroporto Internacional de Campo Grande está fechado para pousos, mas opera normalmente para decolagens.

Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima não deve ultrapassar os 22ºC. A mínima no Estado pode chegar aos 13ºC. A neblina que pegou de surpresa os campo-grandenses, também surpreendeu os moradores de Ponta Porã, região de fronteira com Paraguai, onde os termômetros registraram na manhã de hoje, 13ºC.

Ainda conforme dados do centro de meteorologia, outras mínimas desta manhã são de 11ºC em Paranhos; 12ºC em Sete Quedas; 13ºC em Amambai e Porto Murtinho; 14ºC em Eldorado; 15ºC em Itaquiraí e Corumbá; e 16ºC em Dourados.

Ao longo do dia, podem ser registrados as mínimas de 8ºC em Ponta Porã e Paranhos; 9ºC em Amambai e Iguatemi; 10ºC em Bonito, Eldorado e Mundo Novo; 11ºC em Itaquiraí, Naviraí, Corumbá e Porto Murtinho; 12ºC em Ivinhema, Maracaju e Rio Brilhante; 16ºC em Três Lagoas; e 17ºC em Coxim .

