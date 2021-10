Capital tem drive-thru para descarte correto de eletrônicos e eletrodomésticos

A Prefeitura de Campo Grande se uniu a campanha de coleta de eletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo, realizada pela ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos), na busca de incentivar a população ao fazer o descarte correto dos produtos que precisam ser reciclados. O drive-thru começa nesta terça-feira (12) e vai até o 15 de outubro, e tem por missão conscientizar os consumidores sobre a oportunidade de destinar de forma ambientalmente correta os produtos em fase final de vida útil.

Para os interessados na ação, é recomendado recolher o máximo de equipamentos, sejam eles de qualquer tamanho ou peso, e levá-los até um dos endereços da campanha (lista abaixo). O horário de atendimento será das 9h às 16h.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, esta é mais uma oportunidade para que o cidadão realize a correta destinação desse tipo de resíduo “Campo Grande já disponibiliza à população cinco Ecopontos em diferentes regiões urbanas, e com esta ação, poderemos abranger locais que estão distantes dos Ecopontos. Temos uma ótima oportunidade de aproveitar o feriado para separar aquele produto eletroeletrônico e eletrodoméstico sem serventia, que receberá a destinação final ambientalmente adequada”.

A ABREE colabora no atendimento legal da destinação de 100% dos produtos eletroeletrônicos e eletrodomésticos descartados pelos consumidores, visando atingir as metas estabelecidas no Decreto Federal 10.240/20. São alguns exemplos produtos como liquidificador, máquina de costura, micro-ondas, purificador de água, televisão, fogão e torradeira, entre outros. O site da ABREE conta com uma lista completa para ajudar o consumidor.

“O trabalho da ABREE começa na expansão e educação ambiental junto com à população sobre as vantagens de se preocupar em levar a geladeira, fogão ou micro-ondas, que não tem mais utilidade em casa, para que sejam entregues no ponto de recebimento da campanha. Assim dá-se início ao processo de logística reversa da região. Temos uma ótima parceria com Campo Grande e tenho certeza de que este drive thru será uma grande oportunidade para todos da cadeia de reciclagem local”, declara Sergio de Carvalho Mauricio, presidente da ABREE.

Data: 12 a 15 de outubro

Horário: 09h às 16h

Endereços:

Estacionamento da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), na Ria Cândido Mariano, n. 2655, Centro.

CEA ANHANDUÍ – Av. Ver. Thyrson de Almeida, Bairro Guanandi II

PRAÇA DO PAPA – Av. dos Crisântemos, 457-559 – Vila Sobrinho

Parque Ecológico do Sóter – próximo à Rua Rio Negro, Bairro Mata do Jacinto