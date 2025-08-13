Campo Grande receberá elite da Superliga pela 3ª vez em um ano

Times da principal liga nacional jogam em outubro no Guanandizão

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) anunciou ontem (12) que Campo Grande será sede da Supercopa de Vôlei 2025. A competição acontece dias 18 e 19 de outubro, no Ginásio Guanandizão, e reúne os campeões da Superliga e da Copa Brasil, feminino e masculino.

No sábado (18), a equipe Osasco São Cristóvão Saúde, campeã da Superliga feminina, enfrenta a do Sesi Bauru, vencedor da Copa Brasil. No dia seguinte, será a vez do Sada Cruzeiro, campeão da Superliga masculina, encarar o Itambé Minas, campeão da Copa Brasil. Os horários das partidas e as informações sobre ingressos ainda serão divulgados pela CBV.

O Guanandizão tem recebido importantes partidas nacionais. Em dezembro de 2024, foi palco de Vôlei Renata x Vedacit Vôlei Guarulhos pela Superliga Masculina. Em março deste ano, sediou Vôlei Suzano x Sada Cruzeiro, pela mesma competição.

O presidente da FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), Gabriel Braite, destacou a importância de sediar a disputa. “Esses eventos fortalecem também o fomento da modalidade e, consequentemente, a formação de mais amantes e atletas do vôlei”, afirmou.

A Supercopa é disputada em jogo único entre o campeão da Superliga e o vencedor da Copa Brasil da temporada anterior. Em 2024, o Sada Cruzeiro conquistou o hexacampeonato ao derrotar o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 (25/17, 25/27, 25/17 e 25/18) pela competição masculina, enquanto o Minas superou o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/23, 25/16 e 25/19) , pelo feminino.

Na Superliga deste ano, temporada 2024/2025, o Sada Cruzeiro levantou o troféu pela nona vez, após virar sobre o Vôlei Renata por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 25/23 e 25/21), em São Paulo. No feminino, o Osasco conquistou o sexto título ao vencer o Sesi Bauru pelo mesmo placar, com parciais de 26/24, 19/25, 28/26 e 25/20.

Já na Copa Brasil desde ano, o Itambé Minas bateu o Joinville Vôlei numa virada por 3 sets a 2 (26/28, 23/25, 25/21, 25/18 e 16/14) no naipe masculino, enquanto o Osasco derrotou novamente o Sesi Bauru por 3 sets a 1 (27/25, 16/25, 27/25 e 26/24), no naipe feminino.

MS no vôlei de praia mundial

A sexta etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia começa hoje (13) em Montreal, no Canadá. O torneio segue até domingo (17) e vale pontos ao ranking internacional.

Já classificados para a chave principal masculina, Evandro e Arthur Lanci estreiam amanhã (14) e aguardam a definição dos adversários no qualifying. Na sexta-feira (15), encaram os canadenses Schachter/Pickett e, mais tarde, os tchecos Perusic/Schweiner.

Na estreia do feminino, Thâmela e a sul-mato-grossense Vic Lopes também aguardam definição das adversárias, enquanto Carol/Rebecca jogam no mesmo dia contra as alemãs Ittlinger/Grüne e Ana Patrícia/Duda enfrentam as italianas Gottardi/Orsi Toth.

No qualifying, buscam vaga na fase principal as duplas masculinas Vinicius e Heitor, Adelmo e Mateus, e George, dupla do campo-grandense Saymon. Nesta temporada, Carol Solberg/Rebecca venceram em Quintana Roo (México), e Thâmela/Victoria subiram ao lugar mais alto do pódio em Saquarema (Brasil) e Ostrava (República Tcheca). Montreal é a sexta das 11 etapas previstas para 2025, que ainda passará por Hamburgo, na Alemanha, duas cidades brasileiras à definir, Cidade do Cabo, África do Sul, e Doha, no Catar.

Por Melissa Ramos

