Camapuã estima prejuízo de R$ 2,5 milhões para reconstrução de pontes devastadas pela chuva

As chuvas que provocaram estragos na região norte de Mato Grosso do Sul e a cheia do Rio Coxim, deixou casas de Camapuã submersas e destruiu oito pontes [duas estaduais e seis municipais] entorno da cidade distante a 140 quilômetros de Campo Grande. O prefeito de Camapuã, Manoel Eugênio Nery (DEM), estima que o prejuízo causado pela chuva seja de R$ 2,5 milhões.

”Foram poucas pessoas que reclamaram sobre queda de muro e vazamentos de água provocos pela chuva. Essas ocasiões se tratam de pessoas carentes e a prefeitura se responsabilizou em ajudar nestes casos. Já em relação às propriedades rurais, houve alguns relatos sobre invasão de água, porém ninguém procurou a prefeitura. O maior problema são de pessoas que não conseguem acessar as propriedades rurais”, explica.

De acordo com Manoel, a ponte municipal terá que ser desmanchada e reconstruída enquanto as estaduais a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) se responsabilizou em reconstruir as pontes estaduais, desta vez de concreto. ”Para agilizar e não ficar sob responsabilidade apenas dos secretários de obras de Camapuã, vou passar um decreto para contratar alguma empresa para agilizarem a planificação e fazer a licitação,” conclui o prefeito.