Calorão promete marcar presença nesta terça-feira

A terça-feira (21), promete ser quente com temperaturas próximas a 33 graus segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O calorão estará presente principalmente na região sul e leste do Estado. Na Capital, a mínima será de 20°C e a máxima de 28°C. Em Três Lagoas, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C.

Para o norte do Estado, a mínima prevista é de 20°C e a máxima de 30°C. Na região pantaneira, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 31°C.

Porém a instabilidade permanece e regiões como o Pantanal podem ter chuvas fortes acompanhadas de raios e trovões.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.