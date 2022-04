Calor predomina, mas há possibilidades de pancadas de chuva em algumas regiões do Estado

O tempo firme segue predominando em grande parte de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma circulação anticicônica irá favorecer o tempo quente e seco.

Diferente disso, só no centro-sul do Estado, onde o avanço de uma frente fria de atuação oceânica, vai favorecer chuvas que podem ser de intensidade fraca a moderada com tempestades isoladas.

Previsão estendida do Cemtec indica que pelo menos até o dia 12 de abril, os acumulados de chuva podem ficar entre 5-125 mm, com destaque para o extremo sul do Estado.

As temperaturas seguem em elevação no Estado, e a tendência para esta terça-feira é de temperaturas médias entre 21°C e 30°C para a região sudoeste, 24°C e 34°C para região pantaneira, 23°C e 35°C para a região leste, 22°C e 32°C para norte e na capital entre 22°C e 31°C.

Com o sol predominando entre poucas nuvens os níveis de umidade relativa do ar tendem a ficar baixos, entre 20-40%, especialmente nas regiões norte e nordeste do Estado.

Confira no mapa elaborado pela equipe técnica do Cemtec as condições de tempo e temperatura estimados para Capital e alguns municípios do Estado.