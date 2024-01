Calçadão da Barão agora é Patrimônio de Interesse Cultural de Campo Grande

Sancionada lei que transforma o calçadão da Rua Barão do Rio Branco, entre a Avenida Calógeras e a Rua 13 de Maio, em Patrimônio de Interesse Cultural de Campo Grande. De autoria do vereador Ronilço Guerreiro, o projeto de lei, foi aprovado pelos vereadores por unanimidade no mês passado.

O autor destacou a importância dessa aprovação para história da Capital. “Uma vitória para quem faz cultura, de quem cuida de nosso patrimônio, pois essa lei oficializa algo que é histórico. Essa parte da Barão do Rio Branco sempre foi o ponto da cultura, dos grandes discursos, do nascimento de nomes da política e durante muito tempo foi o ponto de encontro do campo- -grandense”, comentou.

Guerreiro está semanalmente no calçadão com o projeto Livros Carentes e acredita que a partir de agora novos movimentos deverão acontecer na região. “Agradeço a prefeita por sancionar essa lei com rapidez, pois se trata de um espaço do povo. Ela teve a sensibilidade de entender que esse é um espaço da arte e da cultura e que precisa ser ocupado. Agora vamos criar uma programação especial para movimentar o calçadão e, com isso, além de valorizar os fazedores de cultura, criamos mais uma maneira de levar gente e movimentar o centro de Campo Grande”, complementou.

Na justificativa de sua proposta, Guerreiro ressaltou que segundo historiadores, a Rua Barão do Rio Branco é considerada como o primeiro corredor cultural e comercial de Campo Grande. Além disso, lembra que a Barão é a única rua do perímetro central histórico que tem o mesmo nome desde sua projeção, em 1909, citando o relato do escritor Paulo Coelho Machado no livro “Pelas Ruas de Campo Grande”.

Da redação

