Caixa paga hoje parcela de abril do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 4

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (22) o pagamento da parcela de abril do novo Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 4. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas com os adicionais, o valor médio recebido pelas famílias sobe para R$ 668,73.

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 20,48 milhões de famílias, com um investimento total de R$ 13,66 bilhões.

Além do valor mínimo, o Bolsa Família conta com três benefícios adicionais:

Benefício Variável Familiar Nutriz : seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, para apoio na alimentação infantil;

: seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, para apoio na alimentação infantil; Acréscimo de R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos;

para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos; Acréscimo de R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário tradicional, sendo realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês. Informações sobre datas, valores e composição das parcelas podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Pagamento unificado em 659 municípios

Moradores de 659 municípios afetados por desastres naturais receberam o benefício no dia 15 de abril, independentemente do número final do NIS. A medida contemplou os 497 municípios do Rio Grande do Sul, que sofreram com enchentes, além de cidades do Piauí (169), São Paulo (12), Paraná (10), Roraima (6), Amazonas (3) e Rio de Janeiro (2).

A lista completa dos municípios com pagamento unificado está disponível no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Fim do desconto do Seguro Defeso

Desde o ano passado, o Bolsa Família não sofre mais o desconto do Seguro Defeso, conforme estabelecido pela Lei 14.601/2023, que resgatou o Programa Bolsa Família. O Seguro Defeso é destinado a pescadores artesanais impedidos de exercer a atividade durante o período da piracema.

Regra de proteção

Em abril, cerca de 3,05 milhões de famílias estão amparadas pela regra de proteção, vigente desde junho de 2023. Ela garante que famílias com aumento de renda, por conseguirem emprego, recebam 50% do valor do benefício por até dois anos, desde que cada integrante da família tenha renda de até meio salário mínimo. Nesses casos, o valor médio do benefício é de R$ 366,77.

Com Informações da Agência Brasil

