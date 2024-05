Concurso da Caixa é adiado no RS devido às enchentes mas será realizado no restante do país

A Caixa Econômica Federal anunciou na sexta-feira (10), o adiamento do concurso para os candidatos do Rio Grande do Sul, em virtude do estado de calamidade pública decretado nos municípios devido às fortes chuvas que assolaram a região.

A decisão da Caixa, no entanto, foi de manter o certame para o restante do país, com a data prevista para o dia 26 de maio. A instituição bancária informou que a nova data para aplicação da prova nos municípios gaúchos ainda será definida.

Em comunicado oficial, a Caixa ressaltou que o adiamento por região não prejudica a isonomia dos candidatos, uma vez que eles concorrem entre si por polo, escolhido no momento da inscrição, e não nacionalmente.

A Fundação Cesgranrio, responsável pela organização do concurso da Caixa deste ano, também é encarregada pelo Concurso Nacional Unificado (CNU), que estava previsto para o último domingo (5/5) e foi adiado em função das enchentes no Rio Grande do Sul.

Estima-se que cerca de 47 mil inscritos tenham sido afetados pelos temporais que atingiram os municípios gaúchos. No total, mais de 1,2 milhão de candidatos estão inscritos em todo o país para o certame, que oferece 4 mil vagas, incluindo cadastro reserva.

A medida adotada pela Caixa visa garantir a segurança e a igualdade de condições para todos os participantes do concurso, levando em consideração os impactos das adversidades climáticas enfrentadas pelo estado do Rio Grande do Sul.

