Cabeleireiro, copeiro e operador de caixa estão entre as 1,4 mil vagas em Campo Grande nesta quinta

A Fundação Social do Trabalho disponibiliza 1.465 vagas de emprego nesta quinta-feira (16), em Campo Grande. As oportunidades são oferecidas de forma presencial, das 7h às 16h, e contemplam 112 funções diferentes, com exigências variadas de escolaridade. Segundo o órgão, as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, conforme a demanda das empresas.

Entre os cargos com maior número de vagas, o destaque é para operador de caixa, com 367 postos disponíveis. Em seguida aparecem auxiliar de limpeza (151), auxiliar de linha de produção (51), repositor de mercadorias (50) e auxiliar operacional de logística (50). Também há volume significativo para auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e ajudante de carga e descarga.

Outras funções com número relevante de vagas incluem atendente de padaria (33), repositor em supermercados (35), auxiliar nos serviços de alimentação (36), operador de telemarketing ativo (25), estoquista (25), atendente de lanchonete (20) e trabalhador de extração florestal (20).

Já entre as oportunidades mais específicas estão motorista de caminhão (12), técnico de carnes e derivados (12), eletricista de veículos automotores (4), montador de estruturas metálicas (4) e borracheiro (3). A lista também contempla cargos técnicos e administrativos, como analista de crédito (2), assistente de contabilidade (1), técnico de suporte em tecnologia da informação (3) e gerente de vendas (1).

No setor de serviços, há vagas para garçom (10), copeiro (2), cozinheiro geral (8), cabeleireiro (1) e cuidador de idosos (3), ampliando as oportunidades para profissionais com diferentes perfis.

Do total de vagas, 1.051 não exigem experiência, o que amplia o acesso de trabalhadores que buscam o primeiro emprego ou recolocação no mercado. Nessa categoria, destacam-se novamente os cargos de operador de caixa (365), auxiliar de limpeza (112), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), repositor de mercadorias (50) e ajudante de carga e descarga (22).

Para PCDs (pessoas com deficiência), são ofertadas oito vagas, distribuídas entre ajudante de carga e descarga (1), auxiliar de limpeza (2), auxiliar de linha de produção (2), empacotador (2) e porteiro (1). Há ainda 11 oportunidades temporárias, sendo uma para cozinheiro geral e dez para garçom.

Os interessados devem manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital e comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. O órgão orienta que os candidatos acompanhem as vagas também pelo aplicativo, já que as oportunidades podem sofrer alterações ao longo do dia.