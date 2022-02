‘Busquei Ricardo Ayache porque ele pode fazer muito pela saúde’, diz Marquinhos Trad

Em entrevista ao jornal O Estado Online, o prefeito Marquinhos Trad (PSD), justificou os motivos pelos quais fortaleceu alianças com Ricardo Ayache para disputar o pleito de 2022 ao cargo de chefe do executivo Estadual.

Segundo o prefeito, o nome veio a calhar depois do cenário agravado que a saúde enfrentou durante a pandemia de COVID-19. “Eu me vi na necessidade de buscar um vice médico, competente, um médico que já fez pelo nosso Estado e pode fazer muito mais caso ele esteja por exemplo, no comando de uma secretaria de saúde. Eu busquei nesse, aquele que sabe na teoria e na prática a condução administrativa”, disse.

“Vi a necessidade de um vice que fique ao meu lado ajudando a saúde. Vice tem que a contribuir financeiramente para comprar o quadro de vice, o vice é usado por conveniência. Busque nas gestões anteriores… Zeca, André e Reinaldo mantiveram seus aliados, eu mantive a minha vice, que não tinha nenhum interesse peculiar político, não pertencia a nenhum vereador, era do bem. Ela é capacitada, escolhi pelos atributos técnicos. Por isso eu não negociei minha vice. Quem quiser ajudar com a gestão onde o foco será as pessoas será bem vindo e é o caso de Ricardo Ayache”, pontuou.

A pré-candidatura e nome do vice, foram comunicados oficialmente no dia no dia (11), durante entrevista a uma difusora, situação em que Marquinhos afirmou ter convidado o presidente da Cassems, Ricardo Ayache para colocar o nome a disposição.