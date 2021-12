Artista vence concurso de Presépios com a humildade da Turma do Chaves

Com 327 votos, Jeferson de Pinho Braga, venceu pela terceira vez seguida o Concurso de Presépios 2021 em Corumbá, na noite de quarta-feira (22), com a obra “Isso! Isso! Isso! Nasceu Jesus”, confeccionado de biscuit e materiais como isopor, produtos recicláveis, madeira e latão.

O Concurso teve como objetivos estimular o potencial criativo dos cidadãos corumbaenses, conscientizá-lo da importância do seu papel para a preservação da cultura com artesanatos referentes ao Presépio, que remete para o nascimento de Jesus em Belém, na companhia de José e da Virgem Maria.

“Trouxe uma mensagem sobre humildade, representada pela Turma do Chaves. O Chaves é menino que todo mundo gosta. Graças ao voto de todos os amigos, das pessoas que passaram por aqui, que eu nem conheço, mas que se identificaram com a história, a gente sai daqui como tricampeão do concurso. É com muita gratidão no coração porque a mensagem fica no coração de cada um e a gente fica muito grato de participar junto de artesãos, pessoas que trabalham diariamente com a arte aqui em Corumbá. Estou muito feliz, realmente”, disse Braga.

Foram premiados os cinco primeiros colocados com os respectivos valores: 1º lugar: R$ 1.500,00; 2º lugar: R$ 1.300,00; 3º lugar: R$ 1.100,00; 4º lugar: R$ 900,00 e 5º lugar: R$ 700,00. Os prêmios em dinheiro serão pagos em parcela única, em até 60 dias, após a realização do concurso.

Os cinco primeiros colocados:

1° lugar: “Isso! Isso! Isso! Nasceu Jesus”, de Jeferson de Pinho Braga (327 votos)

2° lugar: “Fazendinha do Menino Jesus”, de Pedro Celso Sampaio da Silva (200 votos)

3° lugar: “Amigurimi”, de Sônia Regina G. Matas Benites (133 votos)

4° lugar: “Luz da Vida”, de Dilza Maria Franco Bruno (122 votos)

5° lugar: “Noite Feliz, Noite de Luz”, de Ester Gomes do P. Oliveira (118 votos)

(Com informações da assessoria de Corumbá)