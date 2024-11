Brasil enfrenta Uruguai em Salvador pelas Eliminatórias da Copa de 2026

A Seleção Brasileira entra em campo na noite desta terça-feira (19), contra o Uruguai, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Com o jogo marcado para as 20h45 (horário de MS), o Brasil busca uma vitória para encerrar o ano em alta e com chances de assumir a segunda colocação, dependendo de um tropeço da Colômbia, que enfrenta o Equador.

A partida desta noite será o último compromisso da Seleção Brasileira em 2024. A próxima rodada das Eliminatórias está marcada apenas para o final de março do próximo ano. Após empatar em 1 a 1 com a Venezuela na rodada anterior, o Brasil busca retomar o caminho das vitórias e garantir a confiança da torcida.

Sob o comando de Dorival Júnior, o Brasil deve iniciar o confronto com Ederson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner na defesa, Bruno Guimarães e Raphinha no meio-campo, e Vini Jr., Igor Jesus e Savinho no ataque.

Já o Uruguai, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, deve entrar em campo com Rochet no gol, Varela, Giménez, Olivera e Saracchi na defesa, Valverde, Ugarte e Betancur no meio-campo, e Pellistri, Darwin Nuñez e Araújo no ataque.

A competição sul-americana garante vagas diretas para as seis primeiras seleções na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. A sétima colocada terá uma segunda chance na repescagem.

Com o novo formato do torneio, que contará com 48 seleções, a disputa pelas vagas se intensifica. Além de Brasil x Uruguai, a rodada desta terça-feira terá Bolívia x Paraguai, Colômbia x Equador, Argentina x Peru e Chile x Venezuela.

Com transmissão ao vivo pela TV Globo e Sportv, o duelo promete ser emocionante, com duas seleções tradicionais em busca de consolidar suas posições na tabela.

